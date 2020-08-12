小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（12日）新聞重點。

【1】黎智英200萬保釋2億資產被凍結 凌晨一語不發步出警署

香港壹傳媒創辦人黎智英被依《香港國安法》扣查近40小時後，在12日凌晨獲准保釋，他步出警署後於零時20分上車離開旺角警署。黎智英的保釋金額為50萬港元(約合台幣200萬)，其資產中的5000萬港元（約合台幣2億)亦遭凍結。

【2】韓團隊挺蓁 邁喊高雄撐香港

前高雄市長韓國瑜的市府團隊局處首長，昨日替國民黨市長補選候選人李眉蓁進行車隊掃街輔選，遭民進黨對手陳其邁酸稱「找被罷免的團隊回來」。國民黨主席江啟臣下午回嗆「其邁兄可能有心魔」，應是擔心重演2018被逆轉。

【3】2020美大選》拜登挑賀錦麗為副手 首位非裔女性副總統候選人

2020美國總統大選將於11月3日舉行，將代表民主黨角逐白宮寶座的美國前副總統拜登（Joe Biden）11日在推特公布其副手人選，將由來自加州的聯邦參議員賀錦麗擔任，而她也是首位非裔副總統參選人。

【4】「保持完美上天堂」羅霈穎死因出爐 遺體不解剖交還家屬

女藝人羅霈穎3日在家中猝死，檢警針對遺體抽血相驗死因，顯示羅霈穎生前服用多種藥物，是致死原因，而家屬為了讓羅霈穎往生後也能美美的上天堂，因此對死因沒有意見，北檢也決定不解剖遺體，直接發還給家屬處理後事。

【5】新冠全球確診破2千萬！回推「疫情時間軸」眾人傻了

受新冠肺炎疫情影響，國人出不了國悶得發慌，國內旅遊湧出「報復性出遊」人潮，但國際疫情持續延燒，根據統計，全球確診人數已破2000萬大關，有網友好奇之前破1000萬人是甚麼時候？沒想到回推「疫情時間軸」一看眾人都傻了，直呼：「真的會怕！」

(中時新聞網)