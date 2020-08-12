高雄楊寧正診所院長楊寧正，在醫界疼痛科堪稱一把交椅，但17年前，楊寧正曾遭媒體踢爆，擅自將400名病患當白老鼠實驗；此次又爆發病患至診所因失眠求診的翁姓女病患，治療一個月後猝死，楊目前已被檢察官調查列被告，死者葉姓丈夫說，事發後，楊曾在太太靈堂下跪並向家屬表示，「我因趕著出國，藥開了多一點！」還允諾會幫忙協助葉家的自閉兒就醫，但最後不了了之，葉男痛批「楊寧正很冷血，一條命死了，他卻不以為意」。

本刊調查，在橋頭開業的「楊寧正診所」的院長楊寧正，2003年11月，任職高雄長庚醫院麻醉二科主任期間，被病患投訴，指他將在動物實驗階段的止痛基因療法，未取得病患同意，用在不知情病患身上，將病患當成白老鼠實驗。

皮膚白皙、性情溫柔的翁彩鳳，很有人緣，卻因失眠就診不幸往生。（圖／葉博文提供）

事件被揭發後，高雄長庚坦承楊寧正「違反院內人體試驗規範」，楊寧正黯然離職，後來轉至義大醫院擔任疼痛科主治醫師，後又自行出來開業。

翁姓女病患因失眠去年11月26日至楊寧正診所求診，一個月後猝死，檢察官和法醫相驗後，確認死因為為多重藥物中毒及窒息、吸入氣面罩阻塞呼吸、憂鬱症經開立醫師開立面罩以吸入氣面罩呼吸式麻醉劑等原因，搜索楊寧正診所後，將楊列為被告，近日全案將渴望偵結。

本刊記者去電楊寧正診所尋求回應，一名自稱負責醫管的小姐表示會負責轉知楊寧正，稍後會再來電回覆；但直至截稿為止，本刊未接獲診所來電，無法獲知回應。

（禁止酒駕 未滿十八歲禁止飲酒）

翁彩鳳平時相當懂得享受生活。（圖／葉博文提供）

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(中時新聞網)