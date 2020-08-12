台北地檢署偵辦立委集體收賄案，繼連績兩天提訊在押白手套「是知管理顧問公司」總經理郭克銘後，為比對郭自白的行賄及期約賄款過程，今天再度提訊在押的前太流負責人李恆隆，另檢方也將查明是誰事後告知李的偵查行動，查明洩密「內鬼」身分。

據了解，北檢偵辦立委貪瀆案，在提訊行賄方郭克銘、李恆隆告一段落後，就會密集提訊在押的涉案立委、助理多人查明案情並鞏固事證。

據了解，由於李恆隆連日提訊，仍否認行賄，供稱自己是SOGO案「被害人」，檢方今天提訊也將讓李「暢所欲言」，預計晚間訊後才將李還押看守所。

此外，據了解，李恆隆在7月中旬，疑似自「不詳管道」獲悉檢調已針對他因SOGO經營權案行賄立委一事，展開調查，李疑在「高人」指點下，與收受他2000萬賄款的立委蘇震清謀議，將「賄款」變成「借款」，由蘇開立支票交李，作為「借貸證明」。甚至蘇在檢調行動行動前幾天，在辦公室與助理余學洋等人就收受李恆隆款項的細節勾串說詞。

外傳李是經知名律師「提醒」檢調將對他進行偵辦行動，並「指點」他與蘇震清協議，將「賄款」變造「借款」，檢方也將了解有無「內鬼」洩密給該律師。

調查局在上周五首度提訊在押的李恆隆、郭克銘、助理林家騏、丁復華共4人後，北檢本周一提訊李恆隆、郭克銘2人，周二提訊郭、今天提訊李，以釐清案情。

(中時 )