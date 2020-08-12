米克拉颱風登陸大陸，對台已無影響，台灣地區今（12日）起將恢復典型夏季天氣，各地高溫重返35度，中午過後局部地區有陣雨甚至雷雨，若短時強降雨再現，不排除淹水可能！

昨（11日）午後對流發展旺盛，加上颱風外圍雲系助威，北台灣降下傾盆大雨，新北市新莊等地一度水淹馬路，積水達半個輪胎高。今各地恢復晴朗炎熱，午後熱對流發展，恐怕又有雷雨發生。

氣溫方面，北部24至35度、中部23至35度、南部24至35度、東部23至36度。氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，指西南風持續帶來水氣，大氣仍不穩定，迎風面南部、東南部有局部陣雨或雷雨，其他地區午後也有陣雨或雷雨。

至於目前在日本南方海域的熱帶性低氣壓，原先一度被認為有機會形成7號颱風「無花果」，不過它所處的環境，並不利其發展，台灣氣象局及日本氣象廳，都認為24小時內不致成颱。

最新模式模擬，明（13日）起至下周二（18日）高溫上看36度，午前防曬、午後防雨，提醒民眾注意天氣變化。

(中時新聞網)