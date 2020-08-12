政治明星吳怡農在先前的立委選舉中，與國民黨蔣萬安「雙帥對決」引發高度關注，也讓他一戰成名，更有不少「農粉」。不過，如今吳怡農卻傳出新戀情，已連續兩個週末和女幕僚在家中過夜，且刻意一前一後出入，可見吳怡農還不想戀情曝光。消息傳出後，恐要讓大批「農婦」心碎了。

據《鏡週刊》報導，王姓女幕僚小吳怡農11歲，7月25日上午9點40分左右，吳怡農出門迎接選立委時的競選團隊主任曹姓幕僚、一位女助理及王女，過程中王女與吳怡農有說有笑。結束一天行程後，凌晨1點多吳怡農回到住處，但僅輕輕掩上一樓大門，並未關緊，隔5分鐘後王女也出現，熟門熟路進入大樓，直到隔日下午將近4點，王女才離開吳住處，而這一待就是14小時。

8月2日，王女穿著黑色細肩帶背心，又出現在吳怡農住家，當時已接近凌晨5點，而這次也是待了約10小時，直到午後才離開。

週刊調查，王女僅28歲，身材姣好、外型亮眼，和吳怡農相當匹配，從去年9月立委選舉時就陪在吳怡農身邊，敗選後轉而擔任吳怡農創辦的壯闊台灣協會研究員，兩人已密切相處將進一年。

(中時新聞網)