「台南人吃太多糖變笨？」，臉書粉專台南一中與台中一中為爭奪「一中」的正統地位，經常於網路上筆戰，最新留言讓這件事成近日網路討論話題之一。台南市長黃偉哲昨晚對此則表示，「當了全糖市長這段時間，唯一變的，不是智商，是體重」、「吃糖不會變笨，只會更幸福」。

過去台南一中和台中一中都認為自己才是正統的「一中」，兩校學生常常在網路上大肆筆戰。近日，因有人將台南一中「小書包」，掛在台中一中校門口上，而台南一中也因為今年無人上台大醫學系，讓中一中的網友回嗆「台南人因為吃太甜變笨」，而在網路掀起熱議。

出身台南子弟的國民黨立委陳以信11日在臉書發文表示，「身為台南子弟，從小就知道台南菜特別甜，媽媽嫁來台南學做菜，第一個就是學做菜要加糖。過年回歸仁老家時，年夜飯桌上每道菜都是甜的，還要配上濃濃的冬瓜茶」。但他也說，吃糖的代價是，「家族幾乎都有糖尿病或高血壓病史，不過爺爺、爸爸從小吃糖吃到大，還都是棋王，表示台南人糖吃多並沒有比較笨喔」。

對此，市長黃偉哲11日先是透過媒體回應，2校都是好學校，實在不必「校際互打」。晚間更在臉書發文透露，自己正在大口啃甜點時，突然聽到網友說，「台南人吃太多糖才變笨」。他說，當了全糖市長這段時間，唯一變的，「不是智商，是體重，吃糖不會變笨，只會更幸福」。

對於七夕將至，黃偉哲也歡迎其他縣市的朋友們，一起到台南拜月老廟，讓單身、單戀的人都能找到幸福。

(中時新聞網)