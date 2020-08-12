三峽民宅暗夜大火竄濃煙 男困儲藏室慘成焦屍 07:422020/08/12 中時 張睿廷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北傳火警 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市三峽中山路一處民宅今凌晨3時傳出火警，消防隊出動15輛消防車到場救援，發現四樓有人受困，救出屋主妻女後，卻來不及救出受困儲藏室的梁姓屋主，發現時已成焦屍，詳細起火原因仍待調查釐清。(持續更新) (中時 ) #三峽 #儲藏室 #焦屍 #屋主 #受困 也許您會感興趣 推薦閱讀 神探出手 無名女屍回家了 04:102020/08/06 社會新聞 流浪貓私闖民宅倒頭睡！屋主好心不驅趕 隔日睡醒好崩潰 16:132020/08/06 日常 高慧君戰活屍貼8藥布才能睡 04:102020/08/10 娛樂新聞 暗夜鄰火延燒 祖孫1死3命危 04:102020/08/11 社會新聞 三峽分局警交通大執法 同步實施台七乙線測照 20:462020/08/10 寶島 雲林斗南鐵皮屋大火7人送醫 11歲男童不治 09:472020/08/10 社會 5男1女登鼻頭角祕境 3人受困待救援 15:182020/08/09 社會 北市濱江果菜市場停車場釀火警 濃煙四竄 10:552020/08/08 社會 5男1女登鼻頭角祕境 3人受困警消急救援 17:412020/08/09 社會 深坑平埔橋下驚見全裸女屍 警調查死因 13:102020/08/07 社會 社會熱門新聞 「保持完美上天堂」羅霈穎死因出爐 遺體不解剖交還家屬 - 意外 銷魂軍中樂園淫房翻版 苗栗大埔重劃區驚見「1女獨戰40男」 - 社會 「都是爆乳妹」 按摩店傳嬌喘聲 75歲男客尋歡政府還幫付2千 - 社會 小情侶百貨男廁上演四腳獸 女月事沒來男慘了 - 社會 市長好硬1／誆騙D奶熟女給工作 前彰化市長邱建富獵艷瘋玩「電愛」 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。