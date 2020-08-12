新北市三峽中山路一處民宅今凌晨3時傳出火警，消防隊出動15輛消防車到場救援，發現四樓有人受困，救出屋主妻女後，卻來不及救出受困儲藏室的梁姓屋主，發現時已成焦屍，詳細起火原因仍待調查釐清。(持續更新)

(中時 )