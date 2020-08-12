美股周一只剩下落後的道瓊指數在補漲，領先創高的科技股開始拉回了，這是低基期的補強，反觀台股，強者恆強結構仍然呈現，因為台股的可操控性較強，籌碼被鎖定的主力股其漲勢較為持續，不過，非主流股卻開始拉回了。

盤面來看，周二相對強勢的族群PCB、石英元件，這些類股基期較低，在低位階的優勢下，有機會在無主流結構中進行輪動。

大盤趨勢進入12500-13000點區間震盪，炒作人氣的生技股跌幅頗重；短期大盤弱勢修正，靜待整理完成後再進場布局。(倫元投顧提供)

(時報資訊)