《晨間解盤》靜待修正後再出發(倫元投顧提供) 07:442020/08/12 時報資訊 時報、晨間解盤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美股周一只剩下落後的道瓊指數在補漲，領先創高的科技股開始拉回了，這是低基期的補強，反觀台股，強者恆強結構仍然呈現，因為台股的可操控性較強，籌碼被鎖定的主力股其漲勢較為持續，不過，非主流股卻開始拉回了。 盤面來看，周二相對強勢的族群PCB、石英元件，這些類股基期較低，在低位階的優勢下，有機會在無主流結構中進行輪動。 大盤趨勢進入12500-13000點區間震盪，炒作人氣的生技股跌幅頗重；短期大盤弱勢修正，靜待整理完成後再進場布局。(倫元投顧提供) (時報資訊) #靜待 #倫元投顧 #台股 #大盤 #拉回 也許您會感興趣 推薦閱讀 《晨間解盤》量縮上漲 恐量價背離(日盛投顧提供) 08:592020/08/11 財經 《晨間解盤》半導體設備股恐修正(倫元投顧提供) 07:442020/08/11 財經 證交所修正守則 機構投資人宜擴大治理範圍 11:512020/08/11 財經 《盤後解析》台股停「電」 吹落百點 15:062020/08/11 財經 台積電Q2現金股利2.5元 12／17除息 資本支出砸1528億 18:162020/08/11 財經 台積電、景碩前七月 績增 買盤搶進 04:102020/08/11 產業特刊 大立光除息秀上演 大盤個股輪漲不斷 09:232020/08/11 財經 台南市第2場大型徵才15日登場 3萬元以上薪資職缺占4成 19:312020/08/11 寶島 台股連日量縮 拉回區間整理 17:052020/08/11 財經 《業績-電子零件》南電Q2獲利飆近6年高 H1每股賺2.01元 10:512020/08/11 財經 財經熱門新聞 散戶注意！台股凶狠殺尾 專家鐵口明天漲跌 - 財經 ARM聯合創辦人：若被輝達收購 將是一場災難 - 財經 生技股爆地雷 康友-KY好殺 防疫股夢醒 - 財經要聞 - 工商時報 台積電 第二季配息 2.5元 - 財經要聞 - 工商時報 王文淵：下半年不樂觀 陳正祺：明年經濟強彈 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。