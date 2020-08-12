台新金昨晚間董事會決議將以新台幣55億元為基準，取得保德信國際人壽保險100%股權，正式跨足保險業務領域，完備金控第三具業務動力引擎，後續台新金於備妥相關文件後將向主管機關正式提出申請核准該項股權交易。台新金作出3項承諾，1、併購後，保德信人壽保戶權益不受影響，2、保德信員工將全數予以留任，3、將妥善安排資金的短期及長期規劃來滿足主管機關的要求！

保德信人壽在臺深耕超過30年,在臺灣的外商保險公司中，總資產排名第四，管理嚴謹；在財務體質、保單持續率、銷售服務品質以及企業社會責任等方面均表現優異，更是唯一榮獲金管會八度認可的模範壽險公司。

保德信人壽一直也是台新金重要合作夥伴之一，雙方合作銀行保險(Bancassurance)成效顯著。此次交易完成後，可完備台新金融版圖，藉由銀行、證券與保險三大業務資源的整合，提供更多元化的金融商品與優質服務予客戶外；保德信人壽加入台新金後，保戶權利不受影響，亦可獲得台新金更多創新及多元化的金融商品服務。

台新金也承諾，員工一直都是最重要的資產。因此，保德信人壽的所有員工，將全數予以留任，並將提供各項保障。

台新金控集團之前雖無保險子公司，但長期經營銀行保險(Bancassurance)業務，成效顯著，將來納入保德信人壽後，仍將秉持長期經營之初心，規劃經營保險業務；對於長期經營策略所需之資金，台新金強調，會有妥善的短期及長期規劃來滿足主管機關的要求。

(時報資訊)