眾達-KY(4977)第二季在本業、業外同步發威下，單季每股獲利達2.18元，寫下上市以來新高，也帶動上半年每股稅後盈餘為2.75元。眾達-KY上半年合併營收14.74億元、營業利益2.17億元、稅後淨利1.89億元，每股稅後盈餘2.75元，較去年同期分別成長24.87%、62.97%、38.02%。

眾達-KY第二季單月合併營收連續繳出新高表現，本業維持強勁成長力道，加上第二季公司出售新竹湖口廠，出售利益為0.51億元，排除處分相關費用及所得稅後，單季可貢獻EPS 0.55元，因而推升第二季單季每股獲利達2.18元。

眾達-KY指出，公司生產高速光收發模組產品，市場前景與頻寬需求習習相關，全球新冠肺炎疫情更推升企業或個人對頻寬需求，巨量資料中心、5G通訊、人工智慧與物聯網等新應用更依賴頻寬，高速光收發模組產品已屬剛性需求；第二季北美客戶網通領導大廠的32G光收發模組產品，持續享有量產技術領先者優勢，出貨表現穩定成長，北美客戶供應巨型資料中心的新產品100G單通道光收發模組，於第二季順利量產，預期未來將有極大的成長空間。

眾達-KY對下半年看法樂觀審慎，除上述北美網通領導大廠客戶相關高階產品將持續推升營收動能成長外，另外，供應日韓5G市場的25G BIDI中長距離單纖雙向光模組產品，亦將推升下半年合併營收持續挑戰新高可期。

(時報資訊)