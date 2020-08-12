信義房屋(9940)第2季合併營收為新台幣31.04億元，較去年同期減少6.55%、本期稅後淨利3.46億元，每股盈餘0.46元，上半年合併營收為52.92億元，每股盈餘0.52元。

信義房屋指出，第2季入帳來源主要是上海信義嘉庭案已接近完銷而僅零星交屋認列營收，且其他預售建案因預售而持續產生銷售管理費用等支出、但營收則需待交屋時方能認列。另外，在本業仲介核心事業表現突出，由於疫情趨緩後遞延買盤浮現、自住換屋的剛性需求支撐買氣，加上低利環境、境外資金陸續回流，搭配網路看屋服務之完美助攻，帶動營運向上的成長動能。

在疫情的催化下，線上賞屋服務加速進化，信義房屋趁勢推出「DiNDON智能賞屋」，顧客除能快速篩選合適物件，縮短來回確認流程，還能透過3D變裝設計房屋，具體建構對家的想像；對屋主而言，亦能提升售屋效率，預計此功能帶動網站訪次及流量成長7~8成、物件委託量增加2~3成。

信義房屋結合線上科技的體驗，提高線下服務機會，在大環境有利於房市交易量回溫的催化下，下半年二手房之營運成長動能可期。而信義代銷亦在多案齊發與資金行情下，第二季營收亦擺脫第一季陰霾，甚至超越去年同期表現，6月單月營收更達到近幾年來高點。

在開發事業方面，信義「嘉和」建案截至7月底止，銷售率已逾7成5五，無錫「山水嘉庭」案亦持續預售中；至於信義「嘉品」案則預計於109年9月底正式推案。

另外，108年11月購入馬來西亞沙巴環灘島部分土地201.6公頃，因受到新冠疫情及馬來西亞政府實施之行動管制令與境管影響，開發計劃受到遞延；而該島另一已簽約之土地101.7公頃亦因此尚未完成過戶，基於疫情影響，本公司亦積極與賣方議價，而減少交易價金馬幣400萬元，預計於下半年度完成過戶後，上開兩塊緊鄰土地將持續開展初期開發規劃進程。

(時報資訊)