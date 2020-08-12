健喬(4114)上半年合併營收14億7226萬元，年增13.9%，其中歸屬母公司業主稅後淨利為新台幣4億8,237萬元，EPS達1.92元。健喬期許自2021年起，在台灣每年至少上市一項新藥產品；兩項以上的第一學名藥；大陸每年一項產品上市，除台灣大陸外，其他國家每年有10個以上產品上市。

在新藥開發上，健喬在2010年和新加坡知名醫藥大廠簽訂的Nimo頭頸部癌新藥，預計於2022年上市；另於2015及2018年分別和日本大藥廠簽訂的Uritos泌尿道新藥及Goofice胃腸類新藥，預計於2021及2023年上市。

全球受新冠疫情與流感病毒嚴重衝擊下，健喬主力產品愛克痰600mg發泡錠-乙醯半胱胺酸(N-Acetylcysteine, NAC)的化痰與抗氧化效果倍受各國關注，乃因大陸衛健委鍾南山院士於歐洲呼吸學會分享抗疫經驗指出，高度肯定NAC的臨床價值，用於呼吸道黏膜分泌的黏稠性(化痰)所使用。本藥品2020年上半年營業額1億3,821萬元，年成長17.03%；大陸註冊方面，已於六月送予大陸藥監局審評中心完成受理，預計於2021年Q4可望取得進口註冊證。

另一呼吸道用藥「布地奈德鼻噴劑Besonin(碧適清)」，由健喬與大陸西藏海默尼藥業簽訂產品授權合作，上半年營收達新台幣7,085萬元，目前訂單能見度已到10月。

(時報資訊)