台新金(2887)以55億元取得保德信100%股權，跨足保險業務，台新金總經理林維俊也透露，為達成金控長期經營目標，不排除積極考慮處分部分彰銀(2801)持股。

對於併購資金的籌措，林維俊表示，沒有任何一家金控會放一大筆閒置資金，不去積極使用。資金將分成兩階段，短期先用借款方法盡快完成交割；接著啟動第二階段則會有長期配套措施，償還短期負債，屆時若必須達成金控第3隻腳的長期經營目標，也會認真積極考慮處分一小部分彰銀持股。

林維俊強調，台新金從2005年7月25日到現在沒有賣過彰銀持股，但為了達成金控長期經營目標，不排除處分彰銀持股；目前公司持有彰銀約22.5%股權，若為籌措長期資金，不排除出售部分彰銀持股，預估可能出售3%彰銀股權，屆時股權將下降至19.5%，但仍為第一大股東。

林維俊也強調，保德信人壽去年底淨值90億元，股價淨值比達6.1倍，帳上仍有逾200億的未實現獲利，以55億元取得併購，絕對是「物超所值」。

(時報資訊)