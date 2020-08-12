鴻海（2317）旗下FII工業富聯（601138.SH）公布2020年半年報，雖然第二季營運表現顯著反彈，但因首季下滑較多，累計上半年歸屬母公司稅後淨利50.4億元（人民幣，下同）、仍年減7.98％，每股盈餘（EPS）0.25元，低於去年同期0.28元。

工業富聯2020年第二季合併營收965.99億元，季增20.67％、年增6.87％。營益率3.7％，優於首季2.63％及去年同期2.77％。歸屬母公司稅後淨利31.73億元，季增達69.89％、年增達21.85％，每股盈餘0.16元，優於首季0.09元及去年同期0.13元。

累計工業富聯上半年合併營收1766.54億元、年增3.6％。但營業利益56.76億元、年減3.83％，營益率自3.46％略降至3.21％。歸屬母公司稅後淨利50.4億元、年減7.98％，每股盈餘（EPS）0.25元，低於去年同期0.28元。

工業富聯表示，首季面對新冠肺炎疫情衝擊，公司迅速果斷採取有效防疫措施，將疫情對生產經營影響降到最低。隨著疫情逐步趨緩、市場供給及需求全面復甦，帶動第二季營運動能顯著回升，展現強勁的發展韌性。

工業富聯指出，上半年扣除非經常性損益的歸屬母公司稅後淨利55.85億元，仍年增7.7％。因疫情加速雲端應用市場快速發展，帶動上半年雲端運算業務795.35億元、年增4.24％，通訊及行動網路設備業務963.46億元、年增3.01％，科技服務業務2.53億元、年減23.03％。

工業富聯表示，公司與5G、大數據中心、工業互聯網、人工智慧等相關產業鏈密切相關，隨著新基建如火如荼開展，帶動公司進入業績兌現期，其中，隨著雲經濟的爆發式增長，數據中心、伺服器等的市場需求預計將進一步提升。

而工業富聯也率先推動「5G＋工業互聯網」落地應用，與中國聯通在深圳共同推動「5G＋工業互聯網」應用省級示範園區建設。目前該示範園區已有多個合作項目進入測試階段，包括5G＋精密刀具、智慧倉儲、智慧運輸等。

(時報資訊)