受這波疫情影響，全球企業實施遠端辦公或是在家辦公的趨勢逐漸增加，有一部分聲浪質疑未來辦公室的需求或是面積將會因此縮編。仲量聯行全球研究部指出，儘管在家辦公的趨勢逐漸增加，但這並不意味著辦公室的需求將會降低，預期未來辦公室需求將會受到以下四點因素而改變，分別為遠端辦公、辦公室設計、科技和通勤模式。仲量聯行董事總經理趙正義表示，全球受到疫情衝擊與在家辦公的影響，確實對實體辦公室的需求產生威脅，惟就台灣市場而言，由於疫情控制穩定，國內辦公室需求相對穩健，台北A級辦公市場空置率仍處在歷年低點的2.36%。

趙正義指出，隨著不動產科技與健康意識的抬頭，在這波疫情後，居家辦公和遠端會議等將會逐漸成為新常態(New Norm)，對於辦公空間的規劃除了綠建築外，可能會引入更多以健康導向如Well的規畫標準，員工座位間的距離可望增加、會議室與休閒社交空間面積亦會擴大、使得整體辦公室需求的面積並不致縮減；新型辦公樓，特別是具備完善科技的智慧建築，將會成為市場炙手可熱的租賃標的，加上目前北市主要商業區辦公樓屋齡皆趨近老舊，屋齡20年以上的大樓已超過60%，新型智能化建築的規劃將會刺激企業更多的搬遷需求。

仲量聯行全球研究部指出，未來辦公室需求將會受到以下四點因素而改變，分別為遠端辦公、辦公室設計、科技和通勤模式。不可避免的，辦公室短期內將會有所改變，但長期來說，辦公室仍會是扮演企業文化中工作和生產力上重要的一環。

在家辦公雖然為員工省下了通勤的成本和更有彈性的工作時間，但是許多人的居家配置並不是工作的最佳地點，對員工而言，能保持工作與生活的彈性是決定遠端辦公滿意度的最主要的因素。後疫情時代，人們將會更渴望與其他人共事，辦公室將會有更大的設計考量著重於面對面社交的空間規劃，合作或是會議的空間配置將會因此增加。

短期來看新科技的應用將會促進遠端辦公、提升員工福祉和增加回到辦公室的速度。長期來看，租賃需求將會持續被智慧型建築所吸引。

健康福祉將會是通勤模式中最重要的考量點，特別是在各國相繼實施回到辦公室(Reopening)的階段。最後一項將長期決定辦公室需求的因素是城市空間的分布。後疫情時代，城市發展上將會加速融入數位化、新居住模式、辦公區域偏好和永續經營及韌性的城市的概念，並間接改變辦公室市場的生態。

(時報資訊)