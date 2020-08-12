日本南方海面上的「熱帶低壓」(TD08)已減弱成低壓，未來將朝台灣接近，而低壓有沒有機會死灰復燃，被命名為今年第7號颱風「無花果」？氣象專家吳德榮表示，很難說！未來低壓會經過海洋熱含量高的海域有利發展，且颱風強度估計是主觀的，是否成颱可以再觀察。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」說，低壓因垂直風切大，結構呈現高低層分離。中央氣象局及日本氣象廳皆認為其24小時內不致於成颱，故在「颱風消息」已無相關預報。

吳德榮指出，最新美國模式(GEFS)模擬，低壓路徑朝琉球南方，石垣島一帶海面前進，經過的海域「海洋熱含量」高是有利低壓發展，但環境垂直風切大則是對其不利，未來雖不致很快消散，但要很明顯的發展也不是很容易。但關鍵因素是「颱風強度估計是主觀的」，所以未來有沒有可能死灰復燃，而獲得被命名的機會，很難說！已非純粹科學問題，可以再觀察。

氣象局長鄭明典也在臉書表示，他對8號熱帶低壓會不會復活很感興趣，因為天氣充滿變數，它在太平洋高壓中間發展，對流受抑制、低層環流範圍也不大，但是持續存在並沒有消散的跡象！可以持續觀察。

(中時新聞網)