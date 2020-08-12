美國衛生部長阿札爾日前拜會總統蔡英文，卻在致詞時將「Tsai」總統的發音念錯，引發爭議。對此，阿札爾昨接受《中央社》專訪坦言，這是「意外發音失誤（accidentally mispronounced）」，而他很確定，蔡總統並未感到被冒犯，因為他當然無意冒犯。名嘴謝寒冰則諷刺曾任主播的劉傑中，「獲得百分之一萬的台灣價值」。

劉傑中有10年中英口譯經驗，對於阿札爾疑似口誤風波，他表示聽了原文之後，其實答案非常顯而易見，「先說結論，美國官員說的，百分之一萬是『presidency』」。劉傑中提及，外國人若真要念「習總統」會念「President She」，如果要念「President Xi」，中間絕對會停頓個零點零幾秒，從影片中可見阿札爾發音念的「den」和「cy」無明顯停頓點，應是真的想唸為一個字。

然而，昨天阿札爾接受《中央社》專訪坦言，這是「意外發音失誤」，而他很確定，蔡總統並未感到被冒犯，因為他無意冒犯。

對此，謝寒冰在臉書表示，阿札爾自己跳出來承認是發音問題而非「presidency」，他諷刺劉傑中，10年口譯功力被美國爸爸打臉，但恭喜獲得百分之一萬的台灣價值。

(中時新聞網)