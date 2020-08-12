米可白6日宣布和「尾牙大王」謝銘杰離婚，2人更在去年7月就簽字離婚，五年婚姻宣告結束，雖然看似和平離異，但據悉除了兩人房事不順之外，桃花運極佳的謝銘杰更是常讓米可白獨守空閨，如今離婚後則搬到博愛特區小套房，與狗過著豪門夢碎的獨居生活。

米可白前夫宣布兩人離婚後，曾強調「生不生小孩」並非導火線，不過夫妻倆似乎早就沒有最初的激情，米可白也曾在節目上爆料結婚蜜月時，老公寧可跟男性友人徹夜聊天，也不願意回房間「做人」，對她主動求歡也是「性」致缺缺，此外更傳出謝銘杰異性緣太旺，即便米可白不滿但為了維護夫妻關係，也只能忍耐委曲求全。

根據《鏡週刊》報導，米可白在4月就搬進北市博愛特區小套房，而且還是連夜搬家，可見她不想讓婚變消息曝光，而此套房只有十幾坪，比起離婚錢住的豪宅，規模縮減許多，日前米可白返回新住處時，開車接送的疑似就是前夫謝銘杰，兩人似乎仍維持良好互動，對此她則不願做出任何回應。

(中時新聞網)