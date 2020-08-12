新冠肺炎疫情持續升溫，日前一位台女赴港後確診，指揮中心持續匡列接觸者，另也宣布進入八類場所務必戴口罩，讓不少民眾再度搶購口罩，而今天Yahoo奇摩、墊腳石將開賣中衛口罩，一共有7個顏色可以選擇，各大通路販售詳情《中時新聞網》為您整理如下。

【網購平台】

●Yahoo奇摩購物中心

今（12日）早上11點開賣中衛口罩，有「黑+綠」和「天空藍」兩種顏色供選擇，另也有匠心、宏瑋和3M Nexcare的成人醫用口罩可以購買，價格依品牌不同，而有所不同，詳情請依網站為準。

●PChome 24h

今（12日）開賣摩戴舒、友你Uneed、柔蝶防護口罩以及超服貼3D立體口罩，品牌的口罩可購買，另也有日本IRIS V型剪裁三層式口罩，有單盒裝，也有兩盒一組的包裝，但要注意，此款並非是醫療口罩。

●蝦皮購物

今（12日）下午5開賣「福德好罩」，每盒50片裝，每人限購2盒，詳情請依官網為準。

●墊腳石

今（12日）傍晚6點於網站上開賣中衛口罩，顏色有黑+櫻桃紅、櫻花粉、軍綠、深丹寧、酷黑可購買，除黑+櫻桃紅為每盒30入，售價260元外，其他的顏色皆是每盒50片裝，價格為300元。

【美妝藥局】

大樹藥局明天限定門市開賣萊潔薰衣紫、丹寧玫瑰粉的口罩。（圖／翻攝自大樹藥局臉書）

●大樹藥局

明（13日）晚上7點限定門市開賣超美的萊潔「丹寧玫瑰」、「薰衣紫」口罩，每盒50片裝，售價349元，每人每日單店限購1盒， 北北基、桃竹苗和中彰投的特定門市販售薰衣紫的口罩，而中彰投雲嘉南高屏則是丹寧玫瑰粉。

●康是美

康是美APP上有販售優妮嬌盟超快適系列和濾得清的醫用口罩，詳情請依官網為準。

【賣場超商】

●美廉社

8月13日起至8月25日開放民眾預購「南六醫療口罩」一盒50入，每盒259元，每人最多限購5盒，訂購完成後5日即可到原門市取貨，全台限量5萬盒。

(中時新聞網)