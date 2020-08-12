到底是Presidency或President Xi，美國衛生部長阿札爾昨(11日)親自認了，他發音口誤，並說相信總統蔡英文不會覺得被冒犯。不過，幫民進黨政府辯護的人全都顏面無光。網路觀察家朱學恒昨表示，幫Presidency辯護就是狗屁，他更加碼表示，「就事論事一切不都簡單了嗎？」

看不慣民進黨對阿札爾的口誤，費盡力氣辯護，連自稱專業英文口譯主的劉傑中、我駐德代表謝志偉也出聲，掛保證聽到的絕對是Presidency，不是President Xi。朱學恒昨在直播痛斥這種硬拗是狗屁，沒有人會怪罪客人口誤。

阿札爾昨親自證實是口誤，朱學恒又在臉書上評論說，他是中立評論說實話，除了自己之外不用討好人，大家就事論事一切不都簡單了嗎？這就是一個口誤，不重要，但硬要辯護很無聊！

朱學恒提到，阿札爾就是太累了口誤，也沒有甚麼不會念或是想稱Presidency，甚麼your Excellency都不是啊。有人在那邊瞎扯一堆甚麼十年口筆譯經驗，甚麼外交經驗豐富，甚麼國外朋友跟你說的都不對嘛！

朱學恒認為，遠來是客，外賓口誤也不要搞甚麼抗議有辱國格，目的在合作，在外交突破。不過，他也提醒國人認清現實，「Alex Azar II本來就是相信藥價自由市場機制，反墮胎的右派，藥廠的利益支持者，也不用天真地以為他會免費送你疫苗送你藥，都要花錢買啦，這很合理啊！」

對於阿札爾昨日親自認了口誤，社會大眾其實都沒怪罪，反覺得替他圓謊的人十分可笑。網友紛紛留言說，「專家的臉又腫成了豬頭」、「之前護航的，趕快刪文，自以為很厲害，笑死」、「重點不是口誤，是舔的太誇張，還拼命硬凹，丟臉啊！」、「主人畫蛇添足圓得太硬，反而害客人處在更尷尬的氣氛」、「口誤我們是懂的，只是總統府的解釋令人不解⋯」、「硬拗...拗久了小心骨折」、「再presidency啊⋯」、「硬凹的人，要不要出來道歉？」

(中時新聞網)