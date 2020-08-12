小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（12日）財經重點。

【1】法人點五虎將 納MSCI呼聲高

MSCI明晟季度調整將於台灣時間13日公布，並於31日盤後生效，大型研究機構考量台股漲幅、個股市值變化與排名升降、外資持股增加等因素，推估富邦媒（8454）、祥碩（5269）、玉晶光（3406）、欣興（3037）、美利達（9914）等五檔，納入呼聲最高，在獎落誰家正式揭曉之前，押寶行情可望先炒熱台股氣氛。

【2】台積電 第二季配息 2.5元

台積電11日召開例行董事會，會中核准配發2020第二季現金股利2.5元，配息基準日訂為2020年12月23日，除息交易日為2020年12月17日，並於2021年1月14日發放，累計上半年現金股利共配發5元。

【3】生技股爆地雷 康友-KY好殺 防疫股夢醒

康友-KY董事長失聯，公司高層全請辭，股價連3根跌停，恆大7月營收月減逾17％，11日股價也跌停，戳破防疫生技股本夢比，熱映、生華科、瑞基也跌停，超過30檔防疫生技股大跌3％以上。投資專家指出，防疫生技股高峰已過，目前面臨漲多拉回壓力，再加上康友-KY類掏空事件，投資人突然夢被打醒了，「建議反彈就調節！」

【4】六大壽險 7月海賺403億

股市高點，落袋為安。國泰人壽、富邦人壽、南山人壽、新光人壽、中國人壽及台灣人壽等六大壽險公司，7月稅後獲利逾403億元，應是單月獲利新高，累計前七月六大壽險公司稅後獲利近1,267億元，若市況不出現大反轉，則壽險業今年獲利預估可創新高。

【5】台新金55億 破天荒！ 併保德信人壽

台新金11日宣布，董事會決議將以新台幣55億元併購保德信人壽100％股權，正式跨足保險業。台新金控總經理林維俊11日也至證交所發布重大訊息，同時針對併購資金來源指出，將採二階段，第一階段為借款，第二階段考慮出售彰銀持股因應，若如此，台新金對彰銀的持股粗估將從22.5％降至19.5％。

(中時新聞網)