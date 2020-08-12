佳世達(2352)第二季合併營收436.73億元，季增11%，營業利益季增38%，稅後盈餘12.13億元，歸屬於母公司業主之淨利為新台幣9.49億元，也比第一季增加三倍，第二季每股稅後純益0.48元，上半年共0.6元。佳世達將於13日舉行線上法說會，由董事長陳其宏主持，說明上半年營運結果與下半年展望。

新冠肺炎年初在亞洲地區掀起封城與供應鏈斷鏈問題，隨後疫情蔓延至全球各地，導致第一季營運大受影響。目前全球疫情依舊嚴峻，民眾居家時間變長，許多家戶內採購第二台、第三台顯示器，且大多採購中高階機種，再加上近年布局解決方案得以因應客戶雲端化、自動化需求，因此第二季財務表現比第一季轉佳。

佳世達第二季毛利率13.6%，較第一季的13.4%回升0.2個百分點，營業淨利率3.3%，也較第一季增加0.7個百分點。權益法認列的業外轉投資也轉佳，都帶動整體獲利表現回升。

佳世達上半年合併營收828.73億元，比去年同期的810.88億元成長2.2%，營業毛利111.93億元，比去年同期的111.1億元成長0.7%，營業淨利24.72億元，比去年同期的31.44億元減少21.4%，業外虧損600萬元，也較去年同期的2.56億元減少，稅後純益16.04億元，歸屬於母公司業主之淨利11.81億元，每股稅後純益0.6元。

(時報資訊)