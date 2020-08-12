據統計截至109年6月底，台灣累計辦理安養信託契約人數2.6萬人，累計信託財產本金新台幣297億元，平均每人交付信託金額約100萬元，成效不彰。因此，金管會在109年11月10日正式宣示推動信託2.0！為落實全方位信託推動計畫，新世代金融基金會建議，未來的評鑑指標，不妨考慮將賣證券基金的金額扣除，不計入信託績效內；亦即安養信託績效的評鑑指標，應該和銷售證券基金脫鉤。

新世代金融基金會董事長陳沖，針對安養信託方案提出5點建議：

1.對超高齡社會最終階段的安享晚年，提供財產安全、舒適方便的居住環境、日常照護及身心醫健，確有必要。符合現代需求的安養信託，如要由信託業來滿足一站式服務，依目前的法令或經營效益，確實不易達成，但需修法。

2.設立專營信託公司方面，在有保險公司及醫院的金控公司集團設立信託公司，透過金控集團各子公司合作，可能是最有利的選項。如維持金融業兼營信託方式，在信託業法增列壽險業或信合社，得兼營信託業務，也可當作選項。壽險業得透過人壽保險商品或保險業務人員，提供安養內容(例如訪視、送餐之日常或醫療照護等)，或讓信用合作社得依「合作社法」兼具公用合作社角色，辦理社員安養信託，應該都是可以考慮的。修法建議有(1).信託業法(第3條增列兼營)；(2).保險法(經營項目)；(3).信用合作社法(增列信用合作社兼辦公用合作社條文)或合作社法等。

3.信託的概念因受限於財產管理，現況也是以金錢為中心，但是一些非金錢、非支付，而與信託本旨密切相關的安排或服務，如能適當發展並完善，才是讓委託人最放心的事情，應該可以參考國外信託概念的發展，擴大信託本旨的範圍，讓信託業可以提供與信託本旨有關的安養服務，至少可以異業合作由信託業為安養信託人安排並代理簽約。

4.政府推動長照業務，並沒有包含信託照護，殊為可惜，衛福部與金管會應該可以合作，發揮安養信託的政策綜效。金管會可以思考開放信託業法第17條的附屬業務，不限於金融相關，而得提供符合信託本旨的非金融服務，形塑所謂「整合性服務」，使整體信託能提供財產與非財產的相關服務，應該對於高齡者幫助甚大。

5.銀行因歷史因素，將賣證券基金列為信託業務的占比太多，欠缺推動正規信託的誘因，以兼營信託方式的安養信託，因人力配置、資本使用及收益等考量，不容易有太大的改變。可以成立專營的信託公司來全面推動，但需要法規配套，才能提供非財產管理外的安養內容。

新世代金融基金會日前舉辦「迎接安養信託新主張」研討會，由董事長陳沖主持，邀請曾國烈(前玉山銀行董事長、前銀行局局長)、楊岳平(臺大法學院教授)及呂蕙容(信託公會秘書長)，就該基金會所提出的安養信託新方案，探討其可行性及法規配套。

楊岳平認為，安養服務理想境界應該是「全能管家」的概念，管理財產、運用財產、找尋醫生等，目前信託業法對於信託的定義指涉及財產權移轉，受金融監管，限制多。銀行無法提供信託以外之其他類型的服務，社會需重塑對於「信託」的概念想像，一刀切的模式並不適合台灣，或許可考慮英美法中信託的定義，以信任關係為基礎，並不硬性規定要有財產權的移轉。

曾國烈表示，目前安養信託的痛點主要包含三項：無法提供一站式安養服務、安養信託與身心障礙者家庭需求落差大、專業信託監察人不足。支持一站式安養信託的構想，發展安養生態圈。或可考慮讓提供住宿式服務的長照機構，依信託業法持成立兼營/專營的長照信託業。也可以發展「長照時間銀行」，每個人服務他人的時間可以累積，之後需要被服務時可以換取服務，形成先服務後被服務的社會。監察人部分，應讓多元專業機構擔任信託監察人，以協助其強化財產安全，並獲妥適安養生活保障，達到安心終老「五全」(全人、全程、全家、全隊、全社區)照顧。

呂蕙容認為，信託業目前面臨的問題：因為銀行偏重理財業務，對於人才缺乏培養，且信託部門的人一直輪調，導致沒有真正了解信託業務的人才。信託要改變，需要增強人才培育宣導，減少或免除強制輪調的機制，並在分支機構設置信託專員。另外也可設立認證制度，如「高齡金融規劃顧問師」，並持續評鑑相關機構給予鼓勵。目前全台保險業務員有37萬人，他們對於保戶的健康狀況及家庭狀況都很了解，也許可培養信託人才，補足目前人力的問題，而保險業的轉投資事業較為完善，也是保險業可以開放兼營信託業的原因。

(時報資訊)