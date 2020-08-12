金管會公布國銀海外分支機構最新獲利狀況，受新冠肺炎疫情衝擊，2020年上半年稅前淨利252.3億元，年減達34.16％。銀行局副局長黃光熙表示，主要受到金融市場波動造成投資收益減少、放款授信縮減導致利息收益減少，以及增提備抵呆帳等3大因素影響。

金管會統計，國銀上半年獲利前10強地區依序為香港150.9億元、中國大陸50.4億元、美國18.5億元、柬埔寨15.7億元、越南15.3億元、日本6.9億元、澳洲5.4億元、加拿大2.3億元、馬來西亞2.2億元、印尼1.9億元。

其中，僅中國大陸、柬埔寨、馬來西亞及印尼成長，分別年增33.33％、24.6％、120％、5.56％，其餘地區全數衰退。其中，以香港年減達26.35％、美國年減達46.22％、日本年減達73.56％、澳洲年減19.4％、加拿大年減23.33％較高，越南亦年減4.97％。

身為獲利金雞母的香港分行上半年獲利明顯衰退，為近4年同期首見衰退，主要受到降息、放款減少、反送中及國安法爭議等政經局勢動盪影響。美國及日本則受新冠肺炎疫情衝擊，其中日本獲利創近8年同期新低，主因2020東京奧運延期、日股表現不佳等影響。

而新南向18國上半年稅前獲利25.3億元、年減達61.9％，主要受到新加坡虧損14.2億元、菲律賓虧損4.3億元拖累，去年同期分別為獲利20.2億元、4.7億元。其中，新加坡為2011年展開統計以來首見同期虧損，主要受到中信銀授信案接連踩雷、虧損近20億元拖累。

(時報資訊)