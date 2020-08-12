永豐銀考量新加坡與台灣雙邊貿易密切、並配合新南向政策，規畫設立新加坡分行，以布局東協區域、並延伸南向客戶金融服務，此申請案獲得金管會同意，准許永豐銀向新加坡主管機關申請。

永豐銀目前已設有香港、九龍、澳門、美國洛杉磯、越南胡志明市等5間分行，以及位於河內的越南代表人辦事處，轉投資中國大陸子行中國永豐銀則有南京總部及上海、廣州及成都分行，共有10個海外據點。

金管會表示，目前於新加坡設有分支機構的國銀，共有一銀、台銀、華銀、兆豐銀、彰銀、土銀、國泰世華銀、中信銀、玉山銀、台新銀、北富銀、上海商銀等12家，永豐銀將成為第13家赴新加坡設立分行的國銀。

新加坡為亞洲地區重要國際金融中心、亦是國銀新南向重要市場之一。據金管會揭露的2019年國銀海外分支機構獲利狀況，新加坡以稅前獲利32.3億元位居第6名，在新南向地區中僅次於排名第5名、稅前獲利33.2億元的越南。

不過，國銀近年在新加坡獲利狀況大起大落，2017年稅前獲利31.4億元、2018年轉虧1.5億元、2019年恢復獲利32.3億元，2020年上半年再轉為大虧14.2億元，並為2011年展開統計以來首見同期虧損，主因在於屢屢踩中授信及聯貸案地雷。

國銀新加坡分行2018年轉虧，主因從事海水淡化的凱發集團（Hyflux）聲請重整，使2015年參與該集團聯貸案的8家國銀踩雷。今年上半年則是中信銀先遭棕櫚油供應商詐貸、再踩中石油交易商興隆集團聲請破產，合計虧損達約20億元，吞噬其他11家國銀獲利表現。

(時報資訊)