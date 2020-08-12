金管會公布國銀對中小企業放款最新狀況，截至2020年6月底，國銀對中小企業放款餘額達7.24兆元，月增高達1162.96億元。累計上半年對中小企業新增放款達3461.67億元，僅半年便提前達陣全年目標、且目標達成率已達15.39％。

金管會表示，截至6月底，中小企業放款餘額占全體企業放款餘額63.9％、月增0.79個百分點，占民營企業放款餘額66.26％、月增0.78個百分點。中小企業平均逾放比0.4％，持平5月底水準。

銀行局統計，截至6月底，國銀對中小企業放款餘額達7.24兆元，月增高達1162.96億元，而上半年對中小企業新增放款較多的前3名國銀，依序為合庫增加432億元、永豐銀增加317億元、台企銀增加298億元。

金管會在每年舉辦的國銀總經理業務聯繫會議中，訂定對中小企業全年新增放款目標。2017～2019年分別訂定新增3670億元、3355億元、4599億元，實際結果分別超標52.92％、24.28％、70.34％，其中去年新增金額創下歷年次高。

而今年考量因應新冠肺炎疫情衝擊，政府祭出多項紓困措施、要求國銀力挺企業，金管會對此訂定今年國銀對中小企業新增放款目標達3000億元。由於上半年即順利超標15.39％，預期今年全年超標幅度將創下新高紀錄。

(時報資訊)