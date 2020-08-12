週二美股市場因疫情轉趨樂觀，加上川普稱正在考慮下調資本利得稅，早盤呈現開高，但盤中傳出刺激方案陷入僵局，四大指數快速下跌，終場跌幅介於-1.69~-0.38%。

其中，高科技指標股表現疲弱，AMD APPLE、美光、NVIDIA、FB、TSM、INTEL跌幅超過2%。金融股表現佳，特斯拉宣布一拆五，盤後大漲超過8%。

台灣投資人憂慮中、美衝突升溫，恐將衝擊國內APPLE供應鏈，加上短線漲多，市場追價意願薄弱，周二早盤持續在12800~12900間區震盪，但12點過後賣壓逐漸加重，收盤下跌113.81點，終場收在12780.19點。

周二台股開平走低，收長黑K棒，暫時守在月線之上。成交量縮至2,393.25億元，後續仍需維持價漲量增趨勢，較有利多方攻勢再啟。日KD指標開口擴大、但MACD柱狀體由正轉負。

美國股市持續走高，有利台股多頭，但因短線漲多，波動恐怕加劇。短線可關注半導體、IC設計、5G相關題材個股，選擇拉回量縮布局，慎防持股過高風險。

(時報資訊)