宗媽媽作的〈麵疙瘩〉帶有湖南味，微辣的濃郁湯汁刺激食慾，手作的疙瘩軟糯紮實。（圖／君品酒店）

Jully姐料理的〈酸菜魚〉，魚片搭配酸菜與多種香料入味，肉質軟嫩、湯汁鮮美開胃。（圖／君品酒店）

吳大姐料理的〈醃篤鮮〉，湯頭清澈但滋味濃郁，來到君品〈頤宮〉後加入汆燙活鮑，更增添了湯頭鮮度。（圖／君品酒店）

疫後解封、全台進入防疫新生活，連續兩年在《台北米其林指南》中得到3星肯定的君品酒店〈頤宮〉中餐廳將於8月17日至8月21日舉辦別開生面的美食饗宴。這回，君品請來的不是星光閃閃的國際名廚，而是攜手〈食憶by SUi〉私廚餐廳請到7位樂齡主廚與〈頤宮〉廚藝團隊聯手，設計推出充滿家鄉味、家常味的套餐，重溫「食代的記憶」、找回「在家吃飯」的美好。

除了傳遞「家的味道」，〈頤宮〉中餐廳廚藝團隊也將在「食家藏．憶難忘」饗宴中，首度發表年度新菜〈片皮陽江黃鬃鵝〉，讓食家饕客與吃貨一嘗「傳說中廣東四大名鵝」的風味與口感，相當令人期待。

〈食憶by SUi〉是一個結合「銀髮價值再造」、「共享經濟」和「體驗式餐飲」3個概念經營的私廚餐廳。創辦人Cherry陳映璇為了「傳遞食代的記憶」，先是以「食物的回憶」為名，舉辦餐會、市集創造世代交流，並傳承故事。〈食憶〉的每一餐，是由3退休「長輩」共廚，提供約40人規模的餐點，餐會的菜色內容都是「長輩大廚」擅長的拿手菜、家常菜與家傳菜，所以五湖四海、不分菜系，共同特色是「有家的味道」。

〈食憶〉2018年試營運時舉辦超過30場餐會，招募逾20位長輩大廚。隨著名氣逐漸響亮，加上慕名食客愈來愈多，2019年陳映璇在台北市民生社區富錦街為〈食憶〉租下固定店址，每週舉辦約5場次餐會。目前主廚人數已近30人，年齡多介於55~65歲之間，年紀最長者為95歲。

戴爸爸料理的〈山東燒雞〉是家鄉年菜，片撕開的雞肉吸飽醬汁，酸、香、辣共存，滋味夠勁帶出肉質的軟嫩香Ｑ。（圖／君品酒店）

林大哥料理的〈豬皮凍〉口感彈Q，是物資貧乏時利用手邊多餘食材作出的涼菜。（圖／君品酒店）

〈片皮陽江黃鬃鵝〉是君品酒店〈頤宮〉餐廳首度發表的新菜，作法和片皮鴨大同小異，但肉質更細緻。（圖／君品酒店）

開在民生社區最大的運動公園的〈食憶〉雖然是以「私廚」型態經營，卻不像許多私廚帶著「倨傲」的氣質，欲藉「私密」自我型塑「頂級高檔」的尊貴形象。到〈食憶〉用餐，不只像到好朋友、「老」朋友家作客，享受對方家中長輩親子烹調料理的菜餚。要不是每個餐期，會有個「介紹長輩大廚的儀式」，那餐廳裡的裝潢陳設、那些「煮飯燒菜」的爺爺奶奶、叔叔阿姨、大哥大姐長輩大廚，還有那一道道勾起許多人昔日回憶的菜式，根本就像極了「回家吃飯」。

誰會不喜歡自己媽媽做的〈滷豬腳〉呢？誰又會挑剔過年時外婆奶奶包的餃子究竟像不像真正的元寶呢？美味最是家常菜，情感是最佳「調味料」，〈食憶〉在日趨同質化且媚俗化的外食餐飲市場，成了一個「特立獨行的存在」。

以母鵝掛爐燒烤的〈片皮陽江黃鬃鵝〉，鵝皮特薄、肉質鮮嫩，最適合燒烤後片下品嘗。（圖／君品酒店）

〈片皮糖水〉是君品酒店〈頤宮〉餐廳主廚「阿早」陳泰榮的回憶，餃子皮下鍋煮，並加入片糖水，成為一道廣受孩子們歡迎的庶民甜品。（圖／君品酒店）

在觀光產業中，雲朗觀光集團也是一個「不從眾隨俗的存在」，旗下台北君品酒店〈頤宮〉餐廳是台灣第一、也是唯一的米其林三星餐廳，但每回舉辦美食推廣活動，他們總會從歷史的、文化的，或是「尋根」的視角，請到各地不同的料理職人客座，建構一個美食交流平台，讓每個世代、每個角落的老味道與好味道得以傳承延續、繼續傳香。

請港澳老店老闆介紹〈竹升麵〉、請星馬華人來講述〈肉骨茶〉的故事，並向食客介紹「沒有湯方肉骨茶」，請總舖師到宴會廳辦桌，讓食客認識在路邊搭蓬設宴的辦桌菜，君品酒店推廣美食始終「走自的路，傳自己的道」，如是的情懷，也是一種「動人的味道」。

這回，君品〈頤宮〉則攜手〈食憶〉請來了7位「長輩大廚」傳揚家的味道，菜單上的「邢大姊的油燜筍」、「林大哥的懷舊豬皮凍」、「戴爸爸的經典山東燒雞」、「陳媽媽拿手的泰式涼拌海鮮」、「吳大姐與頤宮共同呈獻醃篤鮮燉活鮑」，「Jully姐記憶中的酸菜魚」，還有「宗媽媽的家鄉麵疙瘩」與〈頤宮〉主廚陳泰榮的「阿早的回憶」，另外再配上了〈頤宮〉首度發表的〈片皮陽江黃鬃鵝〉，這套餐，單看菜名就「與眾不同」，這些哥哥姐姐與爸爸媽媽的家傳菜加上米其林三星廚藝團隊最新研發的鵝餚，應該又「中」 了吧。

(工商 )