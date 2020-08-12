吳怡農在立委選舉中一戰成名，外型亮眼的他，感情狀況也成為關注焦點，現傳出他與一名王姓女幕僚譜出新戀情，已兩度遭直擊一同在「農舍」過夜，煲愛超過10小時，而女幕僚不僅是個大正妹，學經歷也相當驚人。

《鏡週刊》直擊，王姓女幕僚兩度進入吳怡農在中山區的住處，一待就是14小時、10小時，讓不少「農婦」心碎。小吳怡農11歲的王女，不僅高顏值，還有高學歷，政大外交系畢業，曾任職奧美公關顧問公司助理專員（AAE），之後到英國倫敦大學國王學院取得公共政策與管理碩士學位，回台後到立法院擔任立委羅致政助理，去年立委選舉時加入吳怡農團隊，敗選後吳怡農創辦壯闊台灣聯盟並創辦協會，王女則擔任協會的研究員。

王女除了英文流利，也會法語、德語，專長國安政策與政治傳播，大學時就曾在外交部、美國在台協會實習，和曾任職於國安會且常發表相關評論的吳怡農，相當匹配。

週刊報導，外型亮眼的王女，還曾被同學在PTT上封為「超正公關」，手機遺失PO上網也被大讚「原PO超正朝聖推」，直呼她是政大綜合院館的「北棟棟花」，今年她在臉書換上新的大頭貼，還被說「給別的妹紙一點活路」，人氣相當高。

(中時新聞網)