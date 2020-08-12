爸爸是每個孩子成長最重要的力量，陪伴孩子走過每段人生大事，基隆51歲的阿興(化名)，曾是一家五口的最強而有力的靠山，三名還在就學國小的兒女，正值用錢之際，不料造化弄人，阿興卻因疾病導致腦中風，呈植物人狀態，一夕間一個家都崩盤了，全部重擔都壓在家管的太太身上，她一邊照顧先生及孩子，一邊接家庭代工來維持開銷，但長期的重擔讓她不堪負荷，直到轉介入住創世基隆院，全家才得以改善困境。

至今阿興已入住創世安養院近14年間，每逢假日太太都會帶兒女，到阿興床前分享生活趣事；今年準備嫁人的大女兒，特別與院方溝通，在父親節這天，邀請阿興到基隆長榮桂冠酒店參與文定儀式，在護理人員協助下，阿興為愛女蓋上頭紗，親手轉交給新郎，完成女兒終身大事，也圓了一位父親的心願。

創世秉持「救一個植物人，等於救一個家庭」的理念，不只安養照顧植物人，在各界協助下也盼能盡力完成植物人家庭的夢想。期待號召企業團體及個人善士擔任撐舟勇士，同舟共濟，接力為植物人逆流撐舟，成為弱勢家庭背後最堅強的後盾。

(中時 )