太空人隊打擊教練辛特隆（左）遭大聯盟禁賽20場處分。（美聯社資料照）

前天運動家隊、太空人隊因觸身球導致板凳清空大亂鬥，今（13）日大聯盟公布處分令，太空人隊打擊教練辛特隆禁賽20場，從今天對舊金山巨人隊之戰開始執行，並且不得上訴，他將在9月2日處分結束後歸隊。

事件主角運動家隊外野手羅瑞安諾則被禁賽6場，但可向大聯盟提出申訴，而他也決定上訴，依規定申訴結果出爐前仍可上場比賽。

羅瑞安諾當天挨了2次觸身球，第7局上他被球K中後終於發火，走上一壘前一直指責K他的菜鳥投手卡斯特拉諾斯，神情十分激動。

太空人隊捕手艾倫在旁阻止羅瑞安諾衝上投手丘揍人，太空人隊休息區的打擊教練辛特隆也幫忙投手回嗆。羅瑞安諾認為他口出惡言，忍不住衝上前理論，冷不防被沒上場比賽的捕手賈涅推倒，兩隊立刻板凳淨空，發生肢體衝突。後來艾倫、羅瑞安諾都被裁判驅逐出場。

辛特隆在一份聲明中說，他接受大聯盟的停賽處分，並將從其中學到一些東西。他強調並未辱罵羅瑞安諾的母親，但當天的舉動仍然很不應該，對於周日的不幸事件他深感抱歉！因為身為教練，應該遵守更高的標準，並且成為球員的榜樣。希望其他教練能從他的錯誤中也學到東西，以後不要再發生類以的事件。

太空人隊總教練貝克表示，辛特隆仍可跟隨球隊活動，直到賽前練習結束，但比賽期間和賽後不能待在休息區內。他不在的這段期間，則由另一位教練史尼克協助處理其原本的工作內容。貝克強調辛特隆平時深受球員尊敬，是一位好教練。

(中時 )