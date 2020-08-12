華府新一輪財政激勵方案協商能否突破僵局的不確性升高，周二美股尾盤轉跌收黑，終場標普500指數與道瓊指數連漲7天的升勢畫下休止符，以科技股為主的那斯達克指數更大跌1.7%。

美國參議院共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）表示，白宮談判代表周二並未與國會民主黨團就新一輪新冠紓困方案恢復磋商。美股應聲下挫。

周二收盤，道瓊工業指數小跌104.53點或0.38%，為27,686.91點。

標普500指數收跌26.78點或0.80%，為3,333.69點，午後最高升至3,381.01點，距離在3,386.15點的歷史收盤新高僅差0.15%，較2月19日創下的3,393.52點盤中歷史高點也僅差0.37%。

投資人持續從成長型股票轉進價值型股票，科技巨頭股票遭到拋售，那斯達克指數延續近來跌勢，終場大跌185.53點或1.69%，為10,782.82點，並創下7月23日以來最大單日百分比跌幅。

羅素1000價值股指數盤中大漲，雖終場幾近收平，但仍遠優於羅素1000成長股指數的下挫1.5%。

蘋果跌2.97%、亞馬遜跌2.14%、微軟跌2.34%，對標普500指數的打擊最大。Alphabet跌1.05%，網飛收跌3.40%。標普500指數11大類股僅金融股與工業股收高，分別漲1.30%與0.53%。

(時報資訊)