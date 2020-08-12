最近昔日棒棒堂成員小煜（楊奇煜）接連升格當人夫、人父，引來過去戰友王子（邱勝翊）獻上祝福：「哇，恭喜啊，我真想不到」。今(12日)周刊報導，王子私下為父親還債還得辛苦，至今已掏出千萬，種種壓力下，使出道14年的他仍無法買房，跟弟弟毛弟在台北還是租屋一族。

31歲王子兩年前認愛大他5歲的港星鄧麗欣，小倆口常隔空放閃，引來不少祝福，今據《鏡周刊》報導，知情人稱，王子父親長年在大陸經商，有一說是生意遇到瓶頸，也有傳聞是賭博，總之累積了大筆債務，王子身為長子得知後，相當負責的一肩扛起，但沒想到後期債務如滾雪球般越滾越多，他和弟弟毛弟討論後，也覺得無法再幫忙負擔，希望能畫下止損點。

最近小煜擁愛妻結婚，和鄧麗欣公開交往2年多的王子打趣說被超車了，以為會是威廉先閃婚，沒想到小煜搶先一步，先前父親節將至，王子透露父母親都是嚴厲的人，未來他若結婚，想成為孩子的榜樣，最想跟小孩一起打球，計畫40歲前結婚。

照理說，形象好的王子，14年來應累積不少財富，但因為還債，王子買房的心願一直沒辦法實現，身邊最奢華的財產只有一輛名車，而對於被高利貸追債傳聞，經紀人表示，王子父親這兩年努力工作，債務數字已減少，王子所屬華研則否認他曾被討債公司「關切」。

(中時新聞網)