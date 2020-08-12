水金九自然美景超療癒，外國網紅盧卡斯日前受黃金博物館之邀帶領鏡頭前的民眾展現該地區隱藏版秘境及玩法。（黃金博物館提供／吳康瑋新北傳真）

水金九自然美景超療癒，外國網紅盧卡斯日前受黃金博物館之邀帶領鏡頭前的民眾展現該地區隱藏版秘境及玩法。（黃金博物館提供／吳康瑋新北傳真）

來自瑞典的YouTuber盧卡斯，時常在頻道上介紹台灣之美給外國旅客，日前受到邀請，搶先體驗新北市立黃金博物館「山城治癒術」9月份遊程內容，超喜愛水金九自然美景與文化的盧卡斯表示，他造訪水湳洞至少5、6次了，但這次特別跟著在地達人的腳步來到海岸邊，尋找水湳洞山城居民過去取用山泉水的淨水出水口。

盧卡斯說，他從不知道轉個彎就可以發現這個在地人的獨家秘境，長年維持在18度的水源清澈甘甜，遊程還規劃在海邊喝杯好茶、享受美景，讓他大讚這是夏天最棒的體驗了。

黃金博物館館長王錦華表示，今年度推出的「山城治癒術」遊程，相當受到民眾的喜愛，9月份的遊程，黃金博物館以「後青春的山海派對」為主題，為大學生和年輕族群推出「一場聆聽山林聲音的瑜伽課」、「嘿，我們到海邊喝杯茶！」及「從半屏溪回溯採金路」三條路線，邀請青年朋友在暑假結束前一起到戶外走走，感受水金九地區美麗且療癒的自然美景。

王錦華說，YouTuber盧卡斯體驗的是「嘿，我們到海邊喝杯茶！」，民眾將能走訪水湳洞聚落，並在海邊茶席品茶，享受被海洋、山脈環繞的自然饗宴，另外，「一場聆聽山林聲音的瑜伽課」為山城少見的瑜伽課程，在金瓜石的特色小學「瓜山國小」體驗戶外瑜伽帶給身心靈的舒緩與療癒，並學習如何用植物自製飾品。第三條路線「從半屏溪回溯採金路」，由專業教練帶領大家從海岸邊溯溪而上，走進名為大鬼瀑布的奇幻秘境，看見大自然的鬼斧神工。

黃金博物館指出，水金九地區擁有豐富的歷史文化，更以獨特的自然美景聞名世界，歡迎喜愛深度旅行、愛好大自然的年輕朋友來一場青春山海線「山城治癒術」小旅行，一起抓緊夏天的尾巴，每場次限額15名，即日起開放報名，更多活動詳情請上官網或電洽查詢。

(中時 )