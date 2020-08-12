來自瑞典的YouTuber盧卡斯，時常在頻道上介紹台灣之美給外國旅客，日前受到邀請，搶先體驗新北市立黃金博物館「山城治癒術」9月份遊程內容，超喜愛水金九自然美景與文化的盧卡斯表示，他造訪水湳洞至少5、6次了，但這次特別跟著在地達人的腳步來到海岸邊，尋找水湳洞山城居民過去取用山泉水的淨水出水口。
盧卡斯說，他從不知道轉個彎就可以發現這個在地人的獨家秘境，長年維持在18度的水源清澈甘甜，遊程還規劃在海邊喝杯好茶、享受美景，讓他大讚這是夏天最棒的體驗了。
黃金博物館館長王錦華表示，今年度推出的「山城治癒術」遊程，相當受到民眾的喜愛，9月份的遊程，黃金博物館以「後青春的山海派對」為主題，為大學生和年輕族群推出「一場聆聽山林聲音的瑜伽課」、「嘿，我們到海邊喝杯茶！」及「從半屏溪回溯採金路」三條路線，邀請青年朋友在暑假結束前一起到戶外走走，感受水金九地區美麗且療癒的自然美景。
王錦華說，YouTuber盧卡斯體驗的是「嘿，我們到海邊喝杯茶！」，民眾將能走訪水湳洞聚落，並在海邊茶席品茶，享受被海洋、山脈環繞的自然饗宴，另外，「一場聆聽山林聲音的瑜伽課」為山城少見的瑜伽課程，在金瓜石的特色小學「瓜山國小」體驗戶外瑜伽帶給身心靈的舒緩與療癒，並學習如何用植物自製飾品。第三條路線「從半屏溪回溯採金路」，由專業教練帶領大家從海岸邊溯溪而上，走進名為大鬼瀑布的奇幻秘境，看見大自然的鬼斧神工。
黃金博物館指出，水金九地區擁有豐富的歷史文化，更以獨特的自然美景聞名世界，歡迎喜愛深度旅行、愛好大自然的年輕朋友來一場青春山海線「山城治癒術」小旅行，一起抓緊夏天的尾巴，每場次限額15名，即日起開放報名，更多活動詳情請上官網或電洽查詢。
(中時 )
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