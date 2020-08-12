休士頓太空人日前和奧克蘭運動家發生板凳清空的衝突，絲毫不將聯盟的防疫規範放在眼裡，如今大聯盟也針對當事人運動家小將勞瑞亞諾（Ramon Laureano）以及太空人打擊教練辛特隆（Alex Cintron）做出懲處，勞瑞亞諾禁賽6場、辛特隆則是禁賽20場比賽！

回顧當時的情況，勞瑞亞諾被觸身球招呼後上到一壘，太空人休息室就傳出一些叫囂聲，隨後就見勞瑞亞諾往辛特隆方向衝過去，進而引發板凳清空，賽後有媒體爆料，辛特隆當時用不好的字眼「問候人家母親」，所以才會讓勞瑞亞諾失控。

據《今日美國報》（USA Today）專欄作家奈登賈爾（Bob Nightengale）報導，聯盟針對當事人勞瑞亞諾和辛特隆分別處以6場、20場的禁賽，辛特隆在懲處結果出爐後也發布聲明道歉，他說：「我接受大聯盟對我的禁賽處分並會以此借鏡，雖然我從未提及勞瑞亞諾的母親，但我的行為是不恰當的，對於週日的事情，我深感抱歉。作為教練，我們堅持更高的標準，應該成為球員的榜樣。希望其他教練將從我的錯誤中吸取教訓，這樣以後就不會發生同樣的事。」

據《ESPN》報導，辛特隆被禁賽20場，換句話說，他直到9月2日都無法歸隊，上一次有球員或教練被禁賽20場，要追溯至2005年，當時羅傑斯（KennyRogers）和2名攝影師在場邊發生肢體衝突，最後被罰20場禁賽。

至於大聯盟教練過去20年最長的禁賽場數，則是2000年塞繆爾（Juan Samuel）在老虎、白襪之戰出拳打人，當時他被禁賽15場。

至於勞瑞亞諾，他打算對聯盟的懲處提出上訴，因此今天的比賽他仍可以出賽。

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(中時新聞網)