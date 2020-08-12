美國衛生部長阿札爾拜會蔡總統，卻在致詞時將「Tsai」總統的發音，念成「Xi」總統，引發朝野爭論，總統府及綠營強烈否認阿札爾口誤；不過阿札爾昨天坦言是「意外發音失誤」。國民黨革實院院長羅智強大酸民進黨完全發揮古時趙高「指鹿為馬」的無恥精神，感歎台灣真的要變成，養網軍就可以顛倒黑白的社會嗎？

羅智強說，總統府一直相信，謊話說千遍就會變成真理，所以阿札爾非常明顯的把蔡總統口誤為習總統，總統府發言人不但能夠睜眼說瞎話的否認，府方人士還可以指控在野黨是雞鳴狗盜、淺薄無知，謝志偉等人還可以反過來罵質疑的人耳誤可惡，還要開發音教室，然後民進黨的扣紅帽部隊全體出動，又是那一千零一招的「中共同路人」；現在，阿札爾自承失誤，顯示的是民進黨誠信破產。

他說，阿札爾口誤，原本是一無傷大雅的小插曲，民進黨卻是全黨出動，指鹿為馬。有的說，是「拼音」、「發音」的問題；有的說，阿札爾講的「百分之一萬是presidency」啦，完全發揮了，古時趙高「指鹿為馬」的無恥精神。最後這隻鹿不好意思的對民進黨說，「不要再拗了，不要再說我是馬了」！

羅智強感歎說，其實，任何有英文基礎的人都聽得出來，阿札爾就是單純的口誤；可是民進黨不但硬要拗，還真的可以找到，具有專業背景的人，自毀聲譽，陪著民進黨說謊。這樣子掌握媒體、發展側翼，是要多少資源，才堆疊的出來？口誤是小事，民進黨的誠信破產……也不算什麼新聞，但台灣，真的要變成，養網軍就可以顛倒黑白的社會嗎？

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(中時 )