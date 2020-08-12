婚姻經營大不易，無論感情或是生活失衡，置之不理總會帶來遺憾下場，一名美麗女性不僅嫁給醫生，婚後更添了「好」字生了一雙兒女，看似家庭生活美滿，沒想到卻被抓包偷吃公車司機，還帶到家裡來。

資深媒體人呂文婉作客《新聞挖挖哇》，分享一位美艷醫師娘結婚9年，生活看似幸福美滿，但她卻在某次搭公車外出時，發現公車司機年輕帥氣，外貌激似林志穎，可愛又陽光，自此心中總是思念，常刻意搭那班公車，跟司機成了朋友，聊天得知男方小她5歲，又話題相投，不久後發展成不倫戀。

之後醫生老公察覺太太有些異狀，偷翻了她手機，看見不少「想你」、「愛你」的曖昧訊息來往，因此質問：「妳是不是在外面做了什麼」，醫師娘招認是一時意亂情迷，承諾會跟對方斷乾淨，沒想到真實情況卻失控。

醫師娘非但沒跟小鮮肉司機斷聯繫，反倒越陷越深，發展成肉體關係，醫師尪不久後又發現老婆跟對方的親密照，讓他心寒決定蒐證，在自家臥房床底放了錄音筆，結果真的錄到老婆跟小鮮肉司機的偷情聲，醫師憤而提告，老婆則哭著說出心裡話，表示是因為醫生尪太忙都不陪伴，「你已經冷落我太久了」，最後仍是離了婚。

(中時新聞網)