美國衛生部長阿札爾日前拜會總統蔡英文，將「Tsai」總統的發音念錯。對此，阿札爾昨坦言是「意外發音失誤（accidentally mispronounced）」，他很確定蔡總統並未感到被冒犯，因為他當然無意冒犯。對此，前國民黨立委陳學聖直言，「阿札爾的誠實，讓很多人臉都綠了！」

陳學聖在臉書指出，阿札爾到底有沒有稱呼錯蔡英文總統的姓，還好沒留下羅生門，阿札爾主動誠實表達，會見總統蔡英文時，曾誤稱總統姓氏。「謝謝阿札爾的誠實，讓真相大白，但也讓過去這兩天自詡為英文名師的人，真的臉都綠了！」

陳學聖直言，最綠的應該是不甘寂寞，跨渡重洋前來援救的駐德代表謝志偉，他振振有詞說，有人一心反台灣、反到留美的英文聽力都變差，自己到德國留學，「聽20遍就是聽到百分之百的Presidency」，而不是「President Xi」。他指出，關鍵就在「Presiden」沒有「t」，若有「t」，後面跟的字不管是子音或母音，都不能和前面的字合唸，一旦合唸了，就必然沒有「t」，而是「cy」。總統府發言人張淳涵還指責，在野黨及部分人士操作無意義的事，反而貽笑大方。甚至綠營還放話，用不具名黨政人士，批評在野黨，「這種雞鳴狗盜的帶風向，只凸顯當事人的淺薄與無知。」

陳學聖表示，現在證明府方發言人、大使，一堆人講了「假消息」，怎不見有人出來辦案，也不見有人出來道歉！誰是雞鳴狗盜？誰是淺薄無知？誰在帶風向，「反正，就是硬拗，拗到底，這就是民進黨！不是嗎？」

(中時新聞網)