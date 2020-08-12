拜登公布人選為賀錦麗，美國總統川普狂批賀錦麗惹人厭。

美國民主黨總統候選人拜登昨（11）日宣布擁有印度裔與非裔血統的加州聯邦參議員賀錦麗（Kamala Harris）為副手，針對賀錦麗出線，川普昨日砲火全開，痛批賀錦麗是「最刻薄、最糟糕、最沒禮貌的參議員」，還不斷批評賀錦麗「惹人厭」。除此之外，川普也表示拜登挑選女性當副手，讓男士感覺「受辱」。

綜合市場觀察（Market Watch）、美國雜誌《富比世》（Forbes）、美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，美國總統川普昨日在白宮防疫記者會上被問及賀錦麗成為拜登副手的感想，川普毫不猶豫砲火全開，對於賀錦麗出線大感意外，他說最初看好賀錦麗是拜登副手首選，不過也批評她在民主黨總統黨內初選中表現「非常、非常糟」，「很多人表現都比她好」，對於拜登選擇她感到「意外」。

接著，川普提及2018年大法官卡瓦諾（Brett Kavanaugh）的提名聽證會上賀錦麗的詰問表現，砲轟賀錦麗「極度惹人厭」，「惹人厭到一個可怕的程度」，「我短期內不會忘記」，川普還說，「我認為她是美國參議院裡最刻薄、最糟糕、最沒禮貌的參議員。」

川普接著解釋為何他很意外拜登挑選賀錦麗當副手，「因為她對拜登非常、非常壞」，聲稱賀錦麗甚至比「寶嘉康蒂」（Pocahontas）還惹人厭，「她對拜登非常不禮貌，很難得可以挑選出一個這麼沒禮貌的人。」川普甚至為拜登和賀錦麗分別取了「慢喬」（slow Joe）和「假賀」（phony Kamala）的新綽號。「寶嘉康蒂」是川普為麻州民主黨聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren）取的綽號。

另外據《今日美國報》（USA Today）、美國版《太陽報》（The U.S. Sun）報導，就在拜登周二宣布副手人選前夕，川普接受「福斯體育電台」（Fox Sports Radio）專訪時，對於拜登先前承諾將挑選女性當副手的作法提出個人意見，他說自己會有不同做法，認為拜登將自己綁在特定選民之中，「有些人會說男人被侮辱了，有些人會覺得沒關係。」

不過川普也強調，選民不會因為副手是誰來投票，他聲稱拜登選誰當副手是非常重要的事，但最終不管人選是誰都「不重要」，因為「我的民調數字很好」。

拜登是在今年5月公開表示會挑選女性當副手。

(中時新聞網)