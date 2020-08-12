大S結婚生子後，就把重心放在家庭，鮮少參與幕前演出，雖然她曾透露有意再演戲，不過卻苦無合適角色，不過近年她倒是接了幾檔大陸真人秀節目，而據陸媒揭露，因為大S很懂得拋哏，因此找她出演價碼不低，和老公汪小菲合體一季，就可以拿到人民幣2千萬（約台幣8400萬）。

大S婚後戲劇和電影邀約越來越少，已10年沒拍電視劇，日前更曾在節目吐苦水，因為年紀越長加上當媽後，角色被限制，都被找去演誰的媽媽，更誇張的是演王大陸的媽媽，讓她相當無奈也難以接受，至今仍沒找到合適角色出演。

不過她卻接了幾檔真人秀節目，近日更在《成為媽媽後》談育兒經，據《鏡週刊》報導，因為大S對於真人秀可說是駕輕就熟，又很懂得拋哏，因此若找她和汪小菲合體，一季酬勞扣完稅後可實領人民幣2千萬（約台幣8400萬）。

之前汪小菲在台經營的S Hotel屢傳經營不善，更傳出要員工放無薪假，大S還脫手名下豪宅套現，之後靠轉當防疫旅館，才住房率大增，因此大S上真人秀的豐厚酬勞，似乎也成了她育兒外的重心。

(中時新聞網)