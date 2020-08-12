疫情爆發後我國迅速增加口罩產能，並且進行口罩管制，使得國內口罩至今供需無虞，而中央流行疫情指揮中心於6月解除口罩管制、開放外銷，讓國內口罩業者迎來大筆「防疫財」；但卻驚傳詐騙案件，有人竟自稱多位政治人物的競選幹部，進行高達2000萬元的高額詐騙。

據蘋果日報報導，從事醫療外銷的吳先生日前收到一筆來自薩爾瓦多政府2058萬元的大筆口罩訂單，他在國內尋找合適的口罩廠商，最後找到擁有彰化口罩大廠外銷代理權的黃姓行銷顧問協助，經過了解後吳先生因為該訂單相當龐大，仍在考慮當中，黃姓顧問為了說服其簽約，誇口自己曾為藍、綠、白等多位候選人競選，更曾擔任過目前當紅的新科立委陳柏惟的競選總幹事。

黃姓顧問指出，自己最早曾協助陳水扁競選總統，在臉書上自稱是2013年柯文哲選戰幕僚、名片上也印著2014到2017年台北市府顧問的職位，LINE的動態上還有與3Q陳柏惟競選時的合照，這些資訊讓吳先生信以為真，認為有政治人物的「背書」，這起交易應該有相當可信度，卻疏於向相關人士進行查證，就簽下這筆2千多萬元的高額訂單。

吳、黃兩人在6月底簽下訂單後，吳先生立即支付6成，約1200萬元的訂金；但當首批口罩進行交貨時意外卻發生了，9萬個N95口罩運往薩爾瓦多後卻被發現口罩中少了一層布料，遭認定不合格，吳先生才驚覺黃姓顧問竟找了其他口罩工廠進行製造，而非合約上的彰化口罩工廠，吳先生立即要求彰化工廠進行趕製，務必要取得與合約上符合的口罩。

但合約上的交貨期限過後，黃姓顧問仍執意提供他廠的口罩，吳先生認為黃姓顧問沒有依照合約進行交易，在本月3日帶著相關文件赴警局向黃姓顧問控告詐欺。

實際向3Q陳柏惟進行查證後，陳柏惟指出自己與黃姓顧問完全不認識，指出自己在競選期間根本沒有設總幹事，並且表示他辦公室的助理是禁止與民眾進行任何商業行為，一旦發現就會被開除；而關於黃姓顧問動態上的合照，陳柏惟指出那是競選期間所拍攝，當時正值選前三天，他與民眾的合照一向是來者不拒，並無任何交情。

(中時新聞網)