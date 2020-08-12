高雄前市長韓國瑜被罷免後，仍不時被酸「高雄沒發大財」，但事實真的如此嗎？「最強菜農」林佳新說，要告訴大家不知道的事，PO出媒體報導指出，高雄一年多來水果出口統計，都較2016~2018年要多，僅上半年就已達到9430公噸。

韓國瑜2019年12月11日曾在臉書貼文指出，MOU訂單有簽有保佑，當年前十月農產品出口額6.3億元，激增191%，且僅1月到8月，高雄的農產品、漁產品、花卉，外銷訂單就高達93.9億元，比去年同期出口增長近80%以上。

韓國瑜臉書。(圖/翻攝自 韓國瑜 臉書)

林佳新今在臉書PO文表示，他不講太多，就告知各位不知道的事，去年簽訂「合作意向書」其實是四月份開始，所以是到今年四月才算一年，而高雄農產開發公司今年下半年度依然能繼續承接通路與訂單，就看大家是否依然熱衷。

林佳新感嘆，當初韓國瑜因為參選總統，太多問題，無法好好闡述，的確都是原因，但他認為，「不過，認真過了就好，其他的問心無愧就可」。

他並PO出《TVBS新聞》近期報導指出，高雄市水果出口統計，2019年出口1萬0565.9公噸，2020上半年就已達9430.6公噸，均較2016-2018年的年出口數量要多。

另外，韓國瑜在今年5月最後一次「施政報告」中也指出，高雄市108年農產品(含加工品)外銷量達1萬4493公噸，產值達7.4億元。其中果品部分外銷量1萬587公噸，較107年成長73%，109年1至3月果品外銷量3077.9公噸，產值1.2億元。

(中時新聞網)