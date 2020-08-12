中航（2612）今年第二季獲利大幅好轉，上半年EPS0.68元，其中第二季貢獻了0.67元，台航（2617）上半年EPS0.66元，優於去年的0.64元，在新冠肺炎疫情下，是少數獲利優於去年的散裝船公司。

中航上半年營收15.53億元，獲利1.35億元，第二季營收7.40億元，獲利1.32億元，第三季要到9月才有船隻換約，法人估計獲利會與第二季接近，第四季有三艘船換約，目前現貨市場中航擁有的海岬型日租有1.92萬美元，第四季期貨日租約1.5萬美元，對船隻成本價在1.3到1.5萬的中航來說，估計屆時簽署的長約可享有一定獲利。

台航今年上半年營收12.09億元，獲利2.74億元，第二季營收5.60億元，獲利1.10億元。該公司下半年有五艘船換約，一艘新船交船，由於散裝船運市場運價自5月中開始一路上揚，目前台航的主力船巴拿馬型船日租已經來到1.5萬美元，比成本價高出5千美元，台航下半年獲利將可有較大幅拉升。目前中航擁有台航約一成股份。

(工商 )