受惠於歐美客戶的穩健需求及國內新冠肺炎疫情趨緩，特力（2908）第二季營收為新台幣106.7億元，較去年同期增加14.3%，稅後淨利為新台幣2.56億元，EPS0.52元，大幅優於去年同期。

2020上半年累計營收為新台幣198.9億元，較去年同期成長3.5%，稅後淨利為新台幣3.78億元，EPS來到0.76元，較去年同期大幅成長。

特力分析，第二季及上半年營運表現大幅優於去年同期，主要受惠於歐美客戶的穩健需求及國內新冠肺炎疫情趨緩，加上消費人潮逐漸回流加持，在營收上揚進而帶動營業利益成長。

受惠於歐美需求持續強勁及歐洲新客戶，帶動特力貿易出貨量持續向上攀升，第二季合併營收60.9億元，年增27.2%，累計上半年貿易事業營收108.4億元，年增11.3%，特力強調，第四季為歐美零售業的消費購物旺季，感恩節和聖誕節強勁的消費力道，將催動歐美零售商備貨力道，可望持續帶動貿易下半年出貨成長動能。

面對新冠病毒疫情持續肆虐，全球經濟環境仍存在高度不確定性，特力將持續密切關注各國疫情發展且持續和客戶們隨時維持緊密的聯繫，以便能即時因應且提供海外客戶專業的服務以滿足所有客戶多元的需求。

(工商 )