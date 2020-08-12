紐約洋基「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）在上週面對坦帕灣光芒的比賽傷退，如今傷勢檢查結果出爐，洋基總教練布恩（Aaron Boone）表示，史坦頓因為大腿屈肌群拉傷，可能會缺席1個月。

洋基上週末與光芒的比賽中，史坦頓在一次滑壘時左大腿有些緊繃，當時他本人就已經知道自己有些不對勁，回憶起當時的情況，布恩說：「我認為他站上二壘時就感覺不舒服了，他意識到一些事情，當他回本壘得分後說『叫其他人準備一下。』他需要一些伸展，看看自己的感受。」

據大聯盟官網報導，洋基先前已先將史坦頓列入10天傷兵名單，而布恩也在今（12日）證實，史坦頓遭逢大腿屈肌群一級拉傷，預計需要3至4週的恢復期。

面對的受傷缺陣，洋基日前先是拉上工具人艾斯特拉達（ThairoEstrada），不過隔天又將他下放訓練基地，今天洋基與已特蘭大勇士的比賽前，球團正式將「紅髮小子」佛雷瑟（ClintFrazier）升上大聯盟，不過他並沒有被排進先發名單，反而是在板凳待命靜候上場機會。

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(中時新聞網)