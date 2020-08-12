立隆電(2472)深耕電信網通有成，今年上半年稅盈餘達3.28億元，年成長42.6%，每股盈餘為2.54元，隨著疫情逐漸受到控制，且下半年是車用市場旺季，立隆表示，車用市場下半年將較上半年成長，審慎樂觀看待車用市場銷售，整體來看，下半年不會比上半年差。

全球新冠肺炎疫情重創經濟及產業，各國積極推出刺激經濟的方案如:大陸新基建政策對於5G設備、數據中心等建設加速，以及美國基礎設施提案對於5G無限基礎設施及農村寬頻等計畫，電信網路已成為各國優先投資的項目，相關配套設備需求龐大，讓佈局電信網市場多年、已經成為主要電信設備大廠策略供應商的立隆受惠，立隆也因掌握5G快速成長市場機會，上半年業績無畏疫情表現亮眼。

立隆上半年合併營收為36.11億元，較去年同期同期成長4.96%，合併毛利率為28%，較去年同期毛利率增加4個百分點，歸屬於母公司的稅後盈餘為3.28億元，較去年同期2.3億元成長42.6%，每股盈餘為2.54元。

就產業別來看，EMS/代理商佔34%，電源/綠能佔18.8%，電信網通佔17.9%，消費性/家電佔14.4%；汽車電子佔7.5%；電腦資訊4.0%；工業/醫療佔3.4%。

若以終端應用產品來看，電信網通年成長13.29%；資訊/雲端年成長11.11%；EMS/代理商年成長5.59%，汽車電子年減8.53%；消費/家電年減9.66%；電源/綠能年減9.66%。

立隆表示，上半年車用市場受到疫情影響車廠停產及封城政策導致需求快速下降，但在疫情逐漸受到控制，以及下半年是車用市場的旺季帶動下，預期今年下半年將會比上半年成長。

(時報資訊)