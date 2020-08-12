投資人壓寶美國終將就新一輪紓困振興方案達成協議，帶動美股標普500指數盤中逼近歷史高點，以及中國與德國最新公布的經濟數據令人振奮，休閒旅遊、銀行與汽車製造等對景氣敏感的周期型類股強勢表態，周二歐洲股市站上近3周新高。

俄羅斯總統普丁宣布該國已批准全球首支新冠狀病毒疫苗，亦為歐洲股市帶來提振。周二泛歐STOXX 600指數收盤大漲1.68%，收在370.76點，較3月創下的低點上漲38%，但仍較歷史高點跌約15%。

中國汽車銷量連增4個月，7月份銷量大幅成長16.4%，帶動歐洲汽車製造股暴漲4.4%。最新數據顯示，德國8月投資者信心優於市場預期。休閒旅遊、石油天然氣與銀行等受疫情重創的周期型股票表現強勢，漲幅介於3.7%～4.5%。

德國線上服飾零售商Zalando上季網站銷售額暴增1倍多，股價應聲上漲1.9%。

周二英國富時100指數收漲1.71%，德國DAX指數漲2.04%，法國CAC 40指數漲2.41%，義大利富時MIB指數漲2.84%，西班牙IBEX 35指數漲2.97%。

(時報資訊)