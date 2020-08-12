隨著科技進步及網路發達，人人一支智慧型手機，不少未成年有性早熟的現象，今（12）日有網友在臉書社團上傳一段影片，畫面中一對情侶，似乎是忍不住了，女生直接坐在男生的大腿上，身體還不時擺動，將近30秒的畫面全被錄下。

網友在《爆廢公社》上發表一段影片，標題寫著「清晨運動身體好」，推測時間點是早上，只見男生坐在公園長椅上；女生疊坐在男生的大腿上，兩人身體還不時上下擺動，由於過程中女生貌似害怕被他人撞見，刻意拉了一下身邊的衣物，試圖想要遮掩，男生也幫忙拉起衣物，忘情的擺動幾秒後，片中男生還環顧了四周，看似想確認是否有人發現，殊不知，兩人刺激的過程，全被網友錄下。

影片曝光後，不少網友看完這段直搖頭，「早起的鳥兒有洞鑽？」、「花個300找旅社休息還能盡興……」、「怎麼一堆打野戰的，經濟真的不景氣」、「早晨做體操 ，健康無煩惱」。

由於上傳影片的網友，有替該影片配上「超級瑪莉歐」當襯樂，讓許多網友也留言說，「音樂配的很好欸」、「年度最佳配樂」、「恭喜獲得19枚金幣」。

(中時新聞網)