台股12日加權指數開低在12,713.63點，電子權值股台積電（2330）、聯電（2303）、聯發科（2454）同步開低，市場資金持續追逐ABF需求大爆發的PCB族群，以及部分生技股，電子股占比不到七成，大型股暫時休息。
蘋果帶領科技股下挫、市場擔憂國會恐怕難以打破財政刺激方案的談判僵局、公債殖利率驟增的影響，美國四大指數殺尾盤、11日全面收低。
道瓊工業平均指數8月11日下跌0.38％（104.53點）、收27,686.91點，結束連續7個交易日漲勢。那斯達克指數下跌1.69％（185.53點）、收10,782.82點。費城導體指數下跌1.14％（24.81點）、收2,154.79點。
台新投顧指出，7月份上市櫃營收公告完畢，除半導體產業持續成長外，汽車、百貨、生技等傳統產業，營運也出現谷底回升表現，近期吸引部份資金從科技股轉進景氣循環股，建議可酌量擇優布局。
(工商 )
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