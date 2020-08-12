偷吃不擦嘴！這位人夫偷吃卻忘了刪聊天紀錄，老婆一看竟發現頭頂超綠，因為老公帶著女下屬11次大戰新竹、桃園2摩鐵，兩人砲跡甚至包含日本，連出差也不忘帶著俏下屬一起在床上嗨！正宮氣炸怒告小三求償，桃園地院判決出爐，判小三須賠償50萬元。

據判決書指出，桃園市這對夫妻結婚10年，育有未成年2子女，婚外情曝光是在今年1月時人妻意外看到老公阿宗（化名）的手機內容，竟發現阿宗與女下屬小林（化名）關係不尋常，還發現阿宗竟想趁她農曆年回娘家時去跟小三兩相好，正宮逼問阿宗之下，他才坦承外遇女下屬。

而人妻更調閱出阿宗的手機GPS定位軌跡，一看竟大驚2人的不倫蹤跡遍及桃園及新竹的摩鐵。2人從在2017年至2018年間在新竹某間摩鐵開房9次、桃園2次，有紀錄的國內開房次數共計11次；更在2018年至2019年間五度帶小林一起出差日本東京與大阪，每趟旅程都五天起跳，期間兩人通通同房。已婚人夫跟下屬溫腥出遊，還共居一室，這口氣要正宮怎麼忍的下？

因此正宮憤怒求償60萬元，小林也坦承自己確實與阿宗有不倫關係，雖承認其搞上人夫，卻向法官主張本身離婚過，每個月固定給付前夫2萬元未成年子女的扶養費。反駁正宮求償金額過高，並認為10萬元較適當。

桃園地院法官經審理後判定，小林確實侵犯人妻配偶權，雖然她自稱每月須負擔扶養費，應屬實情，但與本件損害賠償案無關，賠償金50萬元應為合理。全案可上訴。

(中時新聞網)